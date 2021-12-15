İzmir'de işten çıkaran işverenin WhatsApp mesajı delil sayıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen işe WhatsApp üzerinden çalışanlarını çağıran işveren, işe gelmeyenleri işten çıkardı. İşçiler, WhatsApp mesajını kabul etmeyerek açtığı davayı kaybetti.

Geçtiğimiz dönem tüm yurtta koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli sektörler kapanmaya giderek, hizmete ara verdi.

Bu sektörlerden birisi de konaklama sektörü oldu.

Ancak Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedavisinde görev alan sağlık çalışanları ile tedaviye muhtaç, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara otellerin hizmet verebilmesi konusunda istisnai bir durum söz konusu oldu.

OTEL PERSONELLERİ GERİ ÇAĞRILDI

Önce kapanmaya giden ardından bu istisna doğrultusunda sağlık çalışanı ve yardıma muhtaç kişilere hizmet vermeye başlayan oteller, izne çıkardıkları personelleri geri çağırdı. Bu otellerden birisi de İzmir'deydi. İzmir'de hizmet veren bir otel, bu durum doğrultusunda yeniden hizmet verme kararı alarak, izne çıkardığı personelleri WhatsApp üzerinden geri çağırdı.





WHATSAPP MESAJINI GEÇERSİZ SAYIP İŞE DÖNMEDİLER

Bazı personeller yapılan çağrı üzerine işlerine geri dönerken, bazı personeller ise sağlık açısından ne gibi önlemler alındığını sorgulayarak ve WhatsApp üzerinden yapılan çağrılmanın geçerli olmadığını iddia ederek işlerine geri dönmedi.

İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ

Bazı otel personellerinin yapılan tüm uyarılara rağmen, çağrılara kulak asmayarak işe gelmemesi sonucu otel yönetimi, bu personellerin iş akdine son verdi. İşten çıkartılan personeller ise soluğu mahkemede aldı.





EMSAL KARARDA WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL GÖRÜLDÜ

İş akitlerine son verilen personellerin otele karşı açmış olduğu davanın karar duruşması, İzmir 5. İş Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları yer alırken, savunmalar dinlendi.

Taraf avukatlarının iddialarının ardından mahkeme heyeti, Yargıtay'ın 'Yasada; Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir' yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir' kararına atıfta bulunarak, WhatsApp yazışmalarını delil niteliğinde saydı.

Otelin koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem aldığını, turuncu çember sertifikasını bulundurduğuna da kanaat getiren mahkeme, personellerin tazminatsız işten çıkarılmalarını haklı buldu.

İzmir'de işten çıkaran işverenin Whatsapp mesajı delil sayıldı VİDEO







"WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU TARTIŞMASIZ"

Mahkemenin aldığı kararın önemine vurgu yapan otelin taraf avukatı Ali Onar, WhatsApp yazışmalarının artık Türk hukukunda yazılı delil niteliğinde kabul edilmesinin tartışmasız olduğuna değindi. Avukat Ali Onar, "Bilindiği gibi pandemi döneminde bazı sektörler kapanmaya gitti. Bu sektörlerden biri de otelcilik sektörüydü. Ancak burada Sağlık Bakanlığı tarafından istisnai bir durum oluşturuldu. Bakanlık, sağlık çalışanlarına ve tedaviye muhtaç, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara otellerin hizmet vermesi konusunda izin verdi. Bu çok faydalı bir hizmetti. Bu hizmeti verecek olan oteller de tabi ki kapanmalarını iptal ederek personellerini geri çağırdılar. Müvekkili olduğumuz otel de personellerini WhatsApp üzerinden bilgilendirerek işe geri çağırdı. Bu bilgilendirme ve geri çağırmanın ardından bir kısım personel işine geri döndü ancak işine geri dönmeyen personeller de oldu ve işe geri başlamadılar. Bunun üzerine yasal prosedür işlendi ve çalışanların hizmet akitlerine son verildi. Hizmet akitlerine son verilmesinin akabinde ilgili otele dava açıldı. Açılan davada gerekli tedbirlerin alınmadığı ve WhatsApp üzerinden yapılan bilgilendirmenin geçerlilik taşımadığı iddia edildi. Yargılama neticesinde iki temel dayanak kuruldu. Bu temel dayanaklardan bir tanesi, otelin almış olduğu tedbirlerin, Sağlık Bakanlığının kriterlerine uygun olduğu; yani başka bir deyişle Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre sözleşmenin yapıldığı ve turuncu çember sertifikası almış bir otelin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirdiğine kanaat getirildi. Bir diğer önemli husus ise WhatsApp üzerinden yapılan bildirimlerin, artık Yargıtay kararları doğrultusunda geçerli bir bildirim olduğu, delil niteliğinde olduğu yönünde karar verilmiş oldu. Bizim açımızdan iş hukuku anlamında, iki temel hususta da mahkeme değerli ve önemli bir karar vermiş oldu. Mahkeme böylelikle WhatApp yazışmalarının artık Türk hukukunda yazılı delil niteliğinde kabul edilmesinin tartışmasız olduğuna karar vermiş oldu." açıklamasında bulundu.

MAHKEME, YARGITAY KARARINA ATIFTA BULUNDU

Avukat Ali Onar, yerel mahkemenin, Yargıtay'ın verdiği emsal karara atıfta bulunarak bu kararı aldığını söyleyerek, "Bu yerel mahkeme tarafından verilen bir karar ancak, iş sağlığı ve güvenliği bakımından mahkeme, Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlara atıfta bulunarak bu kararı verdi. Özellikle WhatsApp yazışmaları, güncel hukukumuza yeni giren kararlardan birisi. İş sağlığı ve güvenliği bakımından mahkeme de özellikle pandemi koşullarını değerlendirerek, bu şekilde Yargıtay kararlarına atıfta bulunmuş oldu." diye konuştu.



