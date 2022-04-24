İzmir'de jandarma, işçi taklidiyle hükümlüyü yakaladı

Taş ocağına giren jandarma, işçi taklidi yaptı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın bu taktiğiyle yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma, hükümlü bir şahsın yakalanmasına yönelk çalışma yürüttü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1992 yılında Balıkesir'de işlenen cinayet nedeniyle hapis cezası alan şahsı aramaya başladı.

H.K. isimli aranan şahsın bir süre sonra da denetimli serbestlikten faydalanıp tahliye edildiği, fakat başka bir suça karıştığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Jandarma işçi kılığına girdi

Hakkında yakalama kararı çıkartılan H.K.'nin bir taş ocağında işçi olarak çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Jandarma ekibi (JASAT) girdikleri ocakta işçi gibi davranarak H.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Tutuklandı

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





