İzmir'de kaçak avlanan 900 kilogram deniz patlıcanı denize bırakıldı İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir iş yerinde kaçak avlanmış 900 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

AA

İzmir'de Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Samur Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde yasa dışı avlanan deniz patlıcanı olduğu ihbarında bulundu.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler 17 bidon içinde 900 kilogram deniz patlıcanı buldu.

66 bin lira ceza kesildi

İş yeri sahibine yasak dönemde avlandığı gerekçesiyle 66 bin 254 lira para cezası uygulandı.

El konulan deniz patlıcanları Atış ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'na götürülerek denize bırakıldı.