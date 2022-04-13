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    İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon

    Merdiven altı salonlara satılmak üzere bir depoda bekletilen gümrük kaçağı 12 bin 218 botoks ürünü ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerlerinin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.
    • 13.04.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:42
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    İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon

    İzmir’de, kaçakçılık faaliyetleri yürüten şahılara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı botoks ürünleri bulunduğu bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre, operasyonda 1.370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü olmak üzere toplam 12 bin 218 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

    Ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon olduğu öğrenildi.

    İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon #1

    Merdiven altı uygulama salonlarına satıldığı bildirildi

    Ele geçirilen gümrük kaçağı botoks ürünlerinin, yurda kaçak yollarla sokulduğu, sağlıksız koşullarda depolandığı ve merdiven altı uygulama salonlarına satıldığı bildirildiği.

    Ürünlerin insan sağlığına ciddi zararları bulunduğu kaydedildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon #2

    İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon #3

    İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon #4


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