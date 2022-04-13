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- İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon
İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon
- 13.04.2022 - 17:01
- Güncelleme : 13.04.2022 - 17:42
İzmir’de, kaçakçılık faaliyetleri yürüten şahılara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı botoks ürünleri bulunduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Ele geçirilenler
İHA’nın haberine göre, operasyonda 1.370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü olmak üzere toplam 12 bin 218 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon olduğu öğrenildi.
Merdiven altı uygulama salonlarına satıldığı bildirildi
Ele geçirilen gümrük kaçağı botoks ürünlerinin, yurda kaçak yollarla sokulduğu, sağlıksız koşullarda depolandığı ve merdiven altı uygulama salonlarına satıldığı bildirildiği.
Ürünlerin insan sağlığına ciddi zararları bulunduğu kaydedildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.