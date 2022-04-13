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İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon

İzmir’de kaçak botoks ürünleri bulunan depoya operasyon

Merdiven altı salonlara satılmak üzere bir depoda bekletilen gümrük kaçağı 12 bin 218 botoks ürünü ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerlerinin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.