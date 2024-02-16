İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 78'i kurtarıldı, 102'si yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarıyla sonuçlanıyor.
Bu kez operasyonların adresi İzmir oldu.
Yunanistan tarafından karaya itilen 78 göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında iki lastik bot ve can salında düzensiz göçmen ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve can salındaki 17'si çocuk toplam 78 kaçak göçmen, kara çıkarılarak kurtarıldı.
32'si çocuk 51 kaçak göçmen yakalandı
Başka bir operasyon ise Dikili açıklarında gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmeni yakalamak için bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 32'si çocuk, 51 kaçak göçmen yakalandı.
21'i çocuk 51 göçmen karaya çıkarıldı
Son olarak Karaburun açıklarında da ekiplerce durdurulan lastik bottan 21'i çocuk, 51 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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