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- İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 103 kişi yakalandı
İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 103 kişi yakalandı
- 27.10.2022 - 08:40
Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde kaçak göçmen ihbarı aldı.
70 göçmen yakalandı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler 3 ayrı lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğunu belirledi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 70 göçmen düzenlenen operasyonla yakalandı.
2 ilçeden daha ihbar alındı
Öte yandan aynı gün Seferihisar ile Menderes açıklarında da göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yeniden harekete geçen ekipler, bölgeye giderek 33 göçmeni yakaladı.
Sürüklenen bottaki 7 göçmen kurtarıldı
Ekipler ayrıca Menderes açıklarında bir lastik botun sürüklendiğini ve içerisinde göçmenler olduğunu belirledi.
Motor arızası nedeniyle sürüklenip, mahsur kalan 7 göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan 110 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.