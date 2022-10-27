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    İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 103 kişi yakalandı

    Kentteki 4 ilçede kaçak göçmen ihbarı alarak harekete geçen ekipler, toplamda 110 kaçak göçmeni kıyıya çıkardı. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
    • 27.10.2022 - 08:40
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    İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 103 kişi yakalandı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde kaçak göçmen ihbarı aldı.

    70 göçmen yakalandı

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler 3 ayrı lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğunu belirledi.

    Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 70 göçmen düzenlenen operasyonla yakalandı.

    2 ilçeden daha ihbar alındı

    Öte yandan aynı gün Seferihisar ile Menderes açıklarında da göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Yeniden harekete geçen ekipler, bölgeye giderek 33 göçmeni yakaladı.

    Sürüklenen bottaki 7 göçmen kurtarıldı

    Ekipler ayrıca Menderes açıklarında bir lastik botun sürüklendiğini ve içerisinde göçmenler olduğunu belirledi.

    Motor arızası nedeniyle sürüklenip, mahsur kalan 7 göçmen kurtarıldı.

    Kıyıya çıkartılan 110 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir de kaçak göçmen operasyonunda 103 kişi yakalandı #1


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