İzmir’de kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün alev aldı Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle yolun ortasında duran kapalı kasa minibüsten inen göçmenler, ormana kaçtı. Polisin 8 kaçak göçmeni yakalarken, gözaltına alınan organizatör şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

DHA

Kaçak göçmenler, bu kez yanarak can veriyordu…

İzmir’in Buca Otoyolu’nda seyir halinde olan kapalı kasa minibüsün motor kısmından dumanlar çıktı.

Göçmenler trafik dinlemedi

Bunu fark eden sürücü, aracı yolun orta kısmındaki refüjde durdurdu.

Kısa sürede dumanla kaplanan minibüsten aralarında çocukların da bulunduğu onlarca göçmen indi, araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda tehlikeli bir şekilde yolun kenarına doğru koştu.

Ormana doğru kaçtılar

Şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı olay sırasında yol kenarına ulaşan kaçak göçmenler ormana girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen mikser aracı, yanan minibüsün yakınında durdu ve su sıkarak araç yangınına müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, hemen yakaladı

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle minibüsteki yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri ise ormana kaçan 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Toplamda 115 bin 280 lira idari para cezası uygulanan göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

4 organizatör tutuklandı

Öte yandan geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 4 organizatör şüphelisi kişiyi tespit etti.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.