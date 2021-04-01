İzmir'de kadın cinayeti: Boğularak hayatını kaybetti

Eşi Ceyda Önal'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf eden şemsiye tamircisi Serkan Önal, tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde yaşayan Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, akşam saatlerinde adrese geldi.

Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi Serkan Önal'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu.

EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

BOĞUP 3 SAAT BOYUNCA BAŞINDA BEKLEDİ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermeyi reddetti.

Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın, son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi. Serkan Önal sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi, dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.