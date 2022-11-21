İzmir'de kadın cinayeti: Kıskançlık nedeniyle eski sevgili tarafından öldürüldü

Yalnız yaşayan 28 yaşındaki genç kadın, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. Suçunu itiraf eden şahıs, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim" dedi.

Bir kadın daha erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetti.

Bu kez şiddetin adresi İzmir.

Bergama ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki Özlem Camgöz'ün ailesi, kızlarından haber alamayınca evine gitti.

Burada kızının hareketsiz şekilde yattığını fark eden baba Osman Camgöz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Darp izleri bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Camgöz'ün boynunda morluk, vücudunda da darp izleri ile kesici alet yarası olduğu tespit edildi.

Eski sevgili gözaltında

Camgöz'ün boğularak öldürülmeye çalışıldığı üzerinde durulurken, cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının eski erkek arkadaşı Z.S.'yi gözaltına aldı.

"Eve dönerek kontrol ettim"

DHA'nın aktarımına göre; Z.S.'nin, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olay günü Camgöz'ün evine gittiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada boğazını sıktığını söylediği öğrenildi.

Camgöz'ün yere yığılmasından sonra evden çıktığını da anlatan Z.S.'nin, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım." dediği belirtildi.

"Sıkılmaktan boynu mosmor olmuş"

Baba Ali Osman Camgöz, "Çok üzgünüm. Yapan kişi yakalandı. Olayla ilgili çok bilgimiz yok. Boynunda izler var. Belinin üst kısmında bıçak izleri var. Boğuşma olmuş. Sıkılmaktan boynu mosmor olmuş. Normalde kızım serada çalışıyordu, o gün tatildi. İşteydim, aradım. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Kalktım, makineye çamaşırları atıyorum' dedi. Akşamüstü yanına geleceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Saat 11.30 gibi aradım, ulaşamadım. 15.00'te aradım, yine ulaşamadım. Akşamüstü yanına gittiğimde, kendisini ölü buldum. Acımız büyük." dedi.

"Olayın ayrıntısı kamera kayıtlarından belli oldu"

Özlem Camgöz'ün akrabası Yılmaz Camgöz de, "Evde yalnızdı. Olayın ayrıntısı kamera kayıtlarından belli oldu. Bir kişi araçla gelip, iniyor. Duvardan atlayıp eve giriyor, sonra da çıkıyor. Özlem evliydi, eşiyle anlaşamayıp ayrıldılar sonra başka biriyle görüşmeye başlamıştı. Olayı yapan da o kişi ama bir süredir aralarında bir şey yoktu, görüşmüyorlardı." diye konuştu.





