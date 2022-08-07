İzmir'de kadın kıyafetli erkek hırsız suçüstü yakalandı

18 yaşındaki şüpheli, hırsızlık için hedefine aldığı eve girmek için kadın kıyafeti giydi. Çevredekiler tarafından fark edilen şahıs polis ekiplerine bildirilince suçüstü yakalandı.

İzmir Ödemiş'te bir şahıs gözüne kestirdiği eve girmek için planlar yaptı.

Akşamlar saatlerinde eline çuval alan 18 yaşındaki B.İ., kadın kıyafetleri giyerek hedefindeki eve girdi.

Şahıs, kılık kıyafeti ve elindeki çuvalıyla çevredekiler tarafından fark edildi ve bunun üzerine mahalleye polis ekipleri çağrıldı.

Elinde çuvalla suçüstü yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı.

Suçüstü yakalanan hırsızın elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalar bulundu.

Çok sayıda suç kaydı ortaya çıkdı

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, B.İ.'nin, kapı kilidini kırarak eve girdiği belirlendi.

DHA'nın aktarımına göre; Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





