İzmir'de kadın otobüs şoförünü darbeden sanığa 2 yıl 8 ay hapis

Belediye otobüsünün kadın şoförünü darbettiği ve kamu malına zarar verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan şahıs, toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’in Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan Burçin A., 26 Temmuz günü Alsancak Garı'ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti.

Bir süre sonra Burçin A., kırmızı ışıkta beklerken, bir grup yolcu otobüse binmek istedi.

Kapıyı açmadı

Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak harici kapı açmanın yasak olması nedeniyle Burçin A., grubu araca bindirmedi.

Otobüste yolcu olarak bulunan Güngör Yalçınöz, kapıyı açmasını isteyip, olumsuz cevap alınca iddiaya göre Burçin A.'ya hakaret etti.

Yumruk attı

Otobüsü yolun sağında kontrollü durduran şoför Burçin A., 'ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildiği sırada Yalçınöz, Burçin A.'ya yumruk attı.

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Şikayetçi oldu

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı, Burçin A. da şikayetçi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de darbedilen şoför Burçin A.'ya olaydan kısa süre sonra görevi başındayken ziyarette bulundu.

Tutuklandı, kısa süre sonra tahliye edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Güngör Yalçınöz tutuklandı, bir süre sonra ise tahliye edildi.

Sanık hakkında 'hakaret', 'darp' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianame, İzmir 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Pişmanım"

Sanık Güngör Yalçınöz, bugün hakim karşısına çıktı.

Yalçınöz, duruşmaya SEGBİS ile katıldı, müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunma yapan Yalçınöz, olanlar için pişman olduğunu söyledi.

Esas hakkında mütalaasını sunan savcı ise sanığın 'hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

2 yıl 8 ay ceza aldı

Son sözü sorulan Yalçınöz, "Kamera kayıtları izlenirse darbetmediğim görülür. Kamu malına zararı da giderdim. Olanlar için pişmanım." dedi.

DHA’nın haberine göre hakim, sanık Güngör Yalçınöz'ü 'hakaret' ve 'darp' suçlarından 10'ar ay, 'kamu malına zarar verme' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.