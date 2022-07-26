İzmir'de kadın şoföre saldıran yolcu tutuklandı

Belediye otobüsünde görevli kadın şoföre sözlü ve fiziki saldırıda bulunan yolcunun, sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

İzmir’de Konak-Halkapınar Metro 2 hattında hizmet veren 253 hat numaralı belediye otobüsünün kadın şoförü B.A., dün saat 07.53'te Alsancak Garı önündeki duraktan yolcu alıp hareket etti ve bir süre sonra trafik ışıklarında durdu.

Bu sırada bir grup yolcu otobüse binmek istedi.

Ancak B.A., yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak haricinde yolcu alınmasının yasak olması nedeniyle kapıyı açmadı.

Kapıyı açmasını istedi

Otobüsteki yolculardan G.Y., B.A.'dan kapıyı açmasını istedi ancak olumsuz cevap aldı.

B.A., ışığın yanmasıyla hareket etti.

Bu sırada G.Y.'nin kendisine hakaret etmesi üzerine şoför B.A., yolun sağında durup ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.

İzmir’de görevli kadın şoföre saldırı anı VİDEO

Kadına yumruk attı

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin gelmesi beklenirken G.Y., şoför koruma kapasını kırıp, B.A.'ya yumruk attı.

Arbede yaşandı, diğer yolcular araya girdi.

Tutuklandı

Bu sırada gelen polis, saldırgan yolcu G.Y.'yi 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından gözaltına aldı.

Şoför B.A., hastaneden darp raporu alıp, kendisine saldıran yolcudan şikayetçi oldu.

DHA’nın haberine göre polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y. tutuklandı.