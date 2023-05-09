İzmir'de kadına şiddet kamerada Bir saldırgan, sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldüresiye dövdü. Kadının çığlıklarına koşan bir gruptan da dayak yiyen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Korkunç darp anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez İzmir oldu… Dün saat 23.30 sıralarında Konak’ın Alsancak semti Yüzbaşı İbrahim Bey Sokak'ta, A.E. ile eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., bir anda kız arkadaşını sokak ortasında darbetmeye başladı. Çığlıkları duyan mahalleli de onu dövdü Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen kadın kanlar içerisinde kalırken, çığlıkları duyanlar saldırganın peşine düştü. A.E.'yi yakalayan mahalleli, üzerindeki tişörtünü yırtana kadar dövdü. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gelirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltında Kadını darbeden ve sokaktakiler tarafından müdahale edilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken; şiddet, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.