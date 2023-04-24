İzmir'de kahvehaneye baskının görüntüleri Bayraklı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kahvehaneye yönelik silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı.

DHA

Dün saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak’ta M.D.Ç., husumetli olduğu ileri sürülen Mustafa Er (29), A.A. (44), İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y.' nin (29) oturduğu kahvehaneye geldi. M.D.Ç.(20), belinden çıkarttığı tabancayı husumetlilerine doğrultup, peş peşe ateşledi.

6 kişi yaralandı, yaralılardan biri hayatını kaybetti

Olayda, Mustafa Er ve A.A. göğsünden, İ.Y. sağ bacağından, M.Y. sağ ayağından, E.A. sağ bacağından, Y.Y. ise sağ ayak bileğinden yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Er hayatını kaybetti. A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırgan yakalandı

Olayın ardından geldiği otomobille kaçan ve 14 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç. yakalandı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan M.D.Ç.'nin, husumetli olduğu grup tarafından kısa bir süre önce darbedildiği öğrenildi. M.D.Ç.'nin yaşadığı olay sonrası şüphelileri öldürmek için plan yaptığı, daha sonra da kıraathaneye giderek silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar

Olay sonrası kaçan M.D.Ç. ve C.K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Selçuk ilçesine kaçtığını tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, M.D.Ç. ve C.K.'nın yanı sıra adreste bulunan, yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. M.D.Ç. ve C.K.'nın yasa dışı yollarla Kuşadası'ndan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Adreste yapılan aramada ise 4 tabanca, 31 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi.



Soruşturma sürdürülüyor.