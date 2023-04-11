İzmir’de kaldırım taşlarını çalan hırsızlar kamerada İki hırsız, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükleyerek kayıplara karıştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA İzmir’in Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi Doğan Bursalıoğlu Caddesi'nde yaşananlar, ‘bu kadarına da pes artık’ dedirtti. Gece saatlerinde iki kişi, gözünü yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarına dikti. Hırsızlar, taşları çalarak arabanın bagajına yükledi. Çevreyi kontrol dahi etmediler Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, taşları aldıktan sonra geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan polis ekipleri, kaldırım taşı hırsızlarını yakalamak için harekete geçti.