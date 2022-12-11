İzmir'de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Tire ilçesinde kalp krizi geçiren adam, Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu ambulans helikopter ile İzmir’e götürülerek tedavi altına alındı.

İzmir Tire’de yaşayan ve tekne kaptanı olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Abdülnür Seçen aniden göğsünde beliren ağrı sonrası kalp krizi geçirdiğinden şüphelendi.

Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Seçen’in bulunduğu eve giden sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Durumu ağır olan Seçen ambulans ile Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulans helikopterle sevk edildi

Burada yapılan müdahalede, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Seçen, daha sonra Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İzmir’de bir özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavisi devam ediyor

Öte yandan, tekne kaptanı Seçen’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.