Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.514
0.31%
BTXN Coin
4.83
-3.40%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    İzmir'de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

    Tire ilçesinde kalp krizi geçiren adam, Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu ambulans helikopter ile İzmir’e götürülerek tedavi altına alındı.
    • 11.12.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

    İzmir Tire’de yaşayan ve tekne kaptanı olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Abdülnür Seçen aniden göğsünde beliren ağrı sonrası kalp krizi geçirdiğinden şüphelendi.

    Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Seçen’in bulunduğu eve giden sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    Durumu ağır olan Seçen ambulans ile Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ambulans helikopterle sevk edildi

    Burada yapılan müdahalede, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Seçen, daha sonra Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İzmir’de bir özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Tedavisi devam ediyor

    Öte yandan, tekne kaptanı Seçen’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    İzmir de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti #1

    İzmir de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti #2

    İzmir de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti #3

    İzmir de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti #4

    İzmir de kalp krizi geçiren adamın yardımına ambulans helikopter yetişti #5


    Meral Akşener: Adaylık konusu benim için kapandı
    Gündem

    Meral Akşener: Adaylık konusu benim için kapandı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Görüş Bildir