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    İzmir'de, kamp çadırının içinden binlerce kenevir çıktı

    Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler, ormanlık alanda bulunan çadırın içerinde çok sayıda kenevir ele geçirdi.
    • 26.04.2022 - 16:16
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    İzmir'de, kamp çadırının içinden binlerce kenevir çıktı

    İzmir’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor..

    Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bademli Mahallesi bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    İHA’nın haberine göre; yapılan araştırmalar neticesinde, orman arazisinde bir kamp çadırı bulundu.

    Ele geçirilenler

    Çadırın içerisinden, toplam 1.743 kök Hint keneviri, 258 gram Hint keneviri tohumu ve kenevir ekiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen N.Ş. adlı bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de, kamp çadırının içinden binlerce kenevir çıktı #1

    İzmir de, kamp çadırının içinden binlerce kenevir çıktı #2

    İzmir de, kamp çadırının içinden binlerce kenevir çıktı #3

    İzmir de, kamp çadırının içinden binlerce kenevir çıktı #4


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