İzmir'de, kamp çadırının içinden binlerce kenevir çıktı

Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler, ormanlık alanda bulunan çadırın içerinde çok sayıda kenevir ele geçirdi.

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Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bademli Mahallesi bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; yapılan araştırmalar neticesinde, orman arazisinde bir kamp çadırı bulundu.

Ele geçirilenler

Çadırın içerisinden, toplam 1.743 kök Hint keneviri, 258 gram Hint keneviri tohumu ve kenevir ekiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen N.Ş. adlı bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.