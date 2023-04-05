İzmir'de kamyon ile tır çarpışması sonucu 1 kişi öldü

İHA
İzmir'de meydana gelen kaza can aldı.
Menemen'e seyir haline bulunan Ö.Ç. idaresindeki 35 MPK 54 plakalı 50 NC kamyon, karşı yönde gelen Oktay Dinçer (46) yönetimindeki 35 LL 961 plaka sayılı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile tırdan çıkartılan Oktay Dincer'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaza ile ilgili kamyon sürücüsü Ö.Ç. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.