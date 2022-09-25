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    İzmir'de kamyon traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Tire'de, kamyon ile traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
    • 25.09.2022 - 03:13
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    İzmir'de kamyon traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    İzmir’de Tire - Torbalı karayolunda Rahim S. (24) idaresindeki kamyon, aynı istikamete seyir halinde olan Mustafa S. (63) idaresindeki traktöre (63) arkadan çarptı.

    Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde öldü

    İHA'nın haberine göre sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörde yolcu konumunda bulunan Hasan Taşkın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada yaralanan traktör sürücüsü Mustafa S. İse ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de kamyon traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

    İzmir de kamyon traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı #2

    İzmir de kamyon traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı #3


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