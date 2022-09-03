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    İzmir'de kamyonla traktör çarpıştı; İyi Parti'li başkan yardımcısı öldü, 13 yaralı

    Ödemiş ilçesinde, kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü 45 yaşındaki İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker hayatını kaybederken, römorkunda bulunan 13 işçi yaralandı.
    • 03.09.2022 - 15:04
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    İzmir'de kamyonla traktör çarpıştı; İyi Parti'li başkan yardımcısı öldü, 13 yaralı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş- Beydağ yolunda İyi Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker'in kullandığı, arka römorkunda 13 işçinin bulunduğu 45 S 5057 plakalı traktör ile aynı yöne giden 35 yaşındaki Y.T. yönetimindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyon çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle Şeker ve römorktakiler yola fırladı. Kamyon sürücüsü ise yaya olarak kaçtı.

    Bir kişi hayatını kaybetti

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şeker, hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Hafif yaralandıkları belirlenen 13 işçi ise tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

    Şeker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre ekipler, kamyon sürücüsü Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de kamyonla traktör çarpıştı; İyi Parti li başkan yardımcısı öldü, 13 yaralı #1

    İzmir de kamyonla traktör çarpıştı; İyi Parti li başkan yardımcısı öldü, 13 yaralı #2

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