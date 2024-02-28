İzmir'de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti İzmir'de yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün Hamdiye Çimen (74) adlı yaşlı kadın yolun karşısına geçmek isterken İ.Ö. idaresinde seyir halinde olan kamyon kendisine çarptı.

Yavaş ilerleyen kamyonun önce tekerleklerinin altında sürüklenen kadın sonra kamyonun altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Çimen'in durumunun ağır olduğu belirlendi.

Hastanede can verdi

Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çimen'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde yavaş ilerleyen trafikte Hamdiye Çimen'in otobüs ve kamyonun arasından geçmeye çalıştığı bu esnada yavaş ilerleyen kamyonun kendisine çarparak altına aldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)