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    İzmir'de kan davalısı tarafından vurulan adam kurtarılamadı

    Aralarında kan davası olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan şahıs, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 09:19
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    İzmir'de kan davalısı tarafından vurulan adam kurtarılamadı

    Dün saat 17.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesindeki Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde bulunan ganyan bayiinde 47 yaşındaki İbrahim Dağ, aralarında kan davası olduğu öğrenilen E.Y. (36) ile karşılaştı.

    Belindeki tabancasını çıkaran E.Y., İbrahim Dağ’a ateş ederek kaçtı.

    Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Dağ, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli E.Y. ise Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

    İzmir de kan davalısı tarafından vurulan adam kurtarılamadı #1

    KURTARILAMADI

    Öte yandan, durumu ağır olan Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de kan davalısı tarafından vurulan adam kurtarılamadı #2

    İzmir de kan davalısı tarafından vurulan adam kurtarılamadı #3

    İzmir de kan davalısı tarafından vurulan adam kurtarılamadı #4


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