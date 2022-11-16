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    İzmir’de kanala uçan otomobildeki İlayda kurtarılamadı

    Su kanalına düşen otomobilde babasıyla birlikte yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Babası ise taburcu edildi.
    • 16.11.2022 - 15:38
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    İzmir’de kanala uçan otomobildeki İlayda kurtarılamadı

    İzmir’in Selçuk ilçesi Zeytinköy'de otomobiliyle seyir halinde olan üniversite öğrencisi İlayda Öztürk (21), kontrolü kaybetti.

    Otomobil, içinde bir miktar su bulunan sulama kanalına düştü.

    Baba ile kızı yaralandı

    Kazada, sürücü İlayda Öztürk ile yanındaki babası Hüseyin Öztürk (55) yaralandı.

    Baba ile kızı ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olan İlayda Öztürk, ilk müdahalesinin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Üniversiteli İlayda kurtarılamadı

    Hüseyin Öztürk ise 13 Kasım günü meydana gelen kazadan bir gün sonra taburcu edildi.

    Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlayda Öztürk, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    İzmir’de kanala uçan otomobildeki İlayda kurtarılamadı #1

    Ölümü, sevenlerini yasa boğdu

    Isparta'da okuyan İlayda Öztürk'ün ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zeytinköy'de yaşayan İlayda Öztürk'ün vefatı hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.” dedi.

    Toprağa verildi

    DHA’nın haberine göre İlayda Öztürk, bugün Selçuk Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Zeytinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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