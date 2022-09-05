İzmir’de kanser hastası adam, oğlu tarafından öldürüldü

Hastaneye yakın diye 1 hafta önce taşındığı evde tek başına yaşayan kanser hastası Kazım Vurgun, eve gelen oğlu tarafından bıçaklandı. Vurgun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi 24 Sokak’taki tek katlı eve bir süredir kanser hastası olan ve kemoterapi tedavisi görebilmek için bir hafta önce hastaneye yakın diye taşınan Kazım Vurgun (68) ile evine gelen, kısa süre önce barışmış olduğu oğlu A.V. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.V., yanındaki bıçakla babası Kazım Vurgun’u defalarca bıçakladı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Mahalle sakinleri sesleri duyunca durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; evin içerisine giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Vurgun’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Katil zanlısı, suç aleti ile yakalandı

A.V. ise ekiplerce suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından, Vurgun’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.