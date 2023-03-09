İzmir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde acı bir olay yaşandı.

74 yaşındaki Yırgal Hatayi'den haber alamayan yakınları durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İsmet Paşa Mahallesi 3535 Sokak'ta bulunan eve giren ekipler Hatayi'yi hareketsiz şekilde yatar halde buldu.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hatayi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının odada bulunan ve yanar vaziyette olan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilirken savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda Hatayi'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.