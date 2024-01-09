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İzmir'de kardeş kavgası: Abisini silahla vurdu

İzmir'de kardeş kavgası: Abisini silahla vurdu İzmir'de önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen cinayetin ardından bir silahlı kavga daha meydana geldi. Abi ve kardeş arasındaki kavgada küçük kardeş, abisini tabancayla vurarak yaraladı.