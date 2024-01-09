İzmir'de kardeş kavgası: Abisini silahla vurdu

İHA
İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde aralarındaki kişisel husumet nedeniyle kardeş olan N.B. ile M.B. tartışmaya başladı.
İki kardeş arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.B., ağabeyi M.B.'ye tabancayla ateş edip kaçtı.
Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralandığı öğrenilen M.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan kardeş N.B., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde cinayet işlenmişti
Öte yandan aynı mahallede önceki gün sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle eski muhtar Ş.K., tartıştığı karı-kocaya ateş edip Bilen D.'yi öldürüp karısı E.D.'yi yaralamıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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