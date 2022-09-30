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    İzmir’de kardeşini 5 yerinden bıçakladı

    Almanya'dan geldiği öğrenilen ağabey, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu kardeşi tarafından bıçaklandı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 30.09.2022 - 08:45
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    İzmir’de kardeşini 5 yerinden bıçakladı

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi 7284 Sokak'taki bir evde, gece saat 01.00 sıralarında kardeşler arasında tartışma çıktı.

    Bir süre önce kardeşini ziyaret etmek için Almanya’dan geldiği öğrenilen İ.Y., ile kardeşi K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

    5 yerinden bıçakladı

    Mutfaktan ekmek bıçağı alan K.Y., İ.Y.'yi 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

    Olayın ardından İ.Y. sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Çok sayıda suç kaydı çıktı

    DHA'nın haberine göre hastanede tedaviye alınan İ.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, K.Y.'nin emniyette yapılan sorgusunda çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.


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