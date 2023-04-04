İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında 33 yaşındaki Z.T., tanıştığı bir kişiyle beraber kaçtı.

Z.T. kaçtığı kişiyle evlenerek kente yerleşti.

Kız kardeşinin kaçtığı kişiyi araştıran İ.B. ve M.B. ise Diyarbakır'dan gelerek uzun süre iz sürerek ikilinin Torbalı'da olduğunu öğrendi.

Saldırıp arkasından vurdu

Daha sonra ilçeye gelerek Z.T.'yi takip eden iki kardeş, Z.T.’ye caddede yürüdüğü esnada arkadan saldırıp vurmaya başladı.

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Olay yerinden kaçtılar

Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, Z.T.’yi darbeden şahıslar daha sonra olay yerinden araçla kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralanan Z.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmalar sürüyor

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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