İHA
İzmir'in Torbalı ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında 33 yaşındaki Z.T., tanıştığı bir kişiyle beraber kaçtı.
Z.T. kaçtığı kişiyle evlenerek kente yerleşti.
Kız kardeşinin kaçtığı kişiyi araştıran İ.B. ve M.B. ise Diyarbakır'dan gelerek uzun süre iz sürerek ikilinin Torbalı'da olduğunu öğrendi.
Saldırıp arkasından vurdu
Daha sonra ilçeye gelerek Z.T.'yi takip eden iki kardeş, Z.T.’ye caddede yürüdüğü esnada arkadan saldırıp vurmaya başladı.
Olay yerinden kaçtılar
Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, Z.T.’yi darbeden şahıslar daha sonra olay yerinden araçla kaçtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralanan Z.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çalışmalar sürüyor
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.