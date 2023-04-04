İzmir'de kardeşinin kaçtığı adamı bulan iki kardeş dakikalarca darbetti Kız kardeşinin kaçarak evlendiği adamı bulan iki kardeş, kız kardeşinin evlendiği kişiyi tespit ederek sokak ortasında darbettiği anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

İHA İzmir'in Torbalı ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında 33 yaşındaki Z.T., tanıştığı bir kişiyle beraber kaçtı. Z.T. kaçtığı kişiyle evlenerek kente yerleşti. Kız kardeşinin kaçtığı kişiyi araştıran İ.B. ve M.B. ise Diyarbakır'dan gelerek uzun süre iz sürerek ikilinin Torbalı'da olduğunu öğrendi. Saldırıp arkasından vurdu Daha sonra ilçeye gelerek Z.T.'yi takip eden iki kardeş, Z.T.’ye caddede yürüdüğü esnada arkadan saldırıp vurmaya başladı. Olay yerinden kaçtılar Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, Z.T.’yi darbeden şahıslar daha sonra olay yerinden araçla kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı Yaralanan Z.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışmalar sürüyor Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.