İzmir'de kardeşlerin kavgası ölümle bitti: Ev düzeni yüzünden vurdu Tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile öldüren katil kardeş, adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının ifadesinde, ağabeyi ile evin düzenine karıştığı için sık sık tartıştıklarını, olayın da yine bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi.

DHA Kardeşlerin kavgasında kan aktı... Cinayetin adresi İzmir... Yusuf Kumanova ile 1 yıl önce eşinden boşanıp, annesi ile oturdukları eve yerleşen ve özel bir okulda öğretmenlik yapan ağabeyi Atilla Kumanova arasında dün saat 21.00 sıralarında tartışma çıktı. Ağabey kurtarılamadı Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Kumanova, av tüfeğiyle ağabeyine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 çocuk babası 53 yaşındaki Atilla Kumanova, hayatını kaybetti. Ev düzenine karıştığı için öldürdü Polisin yaptığı çalışmayla Yusuf Kumanova yakalandı. 41 yaşındaki kardeş Kumanova ifadesinde, ağabeyi ile evin düzenine karıştığı için sık sık tartıştıklarını, olayın da yine bu nedenle yaşandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Kumanova, adliyeye sevk edildi. Atilla Kumanova'nın cenazesi ise İzmir'de toprağa verildi.