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    İzmir’de kardeşlerin tartışmasında kan aktı: 1 ölü

    Konak'ta, tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan Mahsun Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 25.09.2022 - 05:56
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 06:03
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    İzmir’de kardeşlerin tartışmasında kan aktı: 1 ölü

    İzmir’in Konak ilçesi Kadifekale Mahallesinde M. Acar ve 27 yaşındaki kardeşi Mahsun Acar arasında tartışma çıktı.

    İki kardeş arasındaki tartışma büyüdü.

    Kardeşini bıçakladı

    İHA'nın haberine göre kavgaya dönüşen tartışmada M.A. kardeşini boynundan ve kolundan bıçakladı.

    Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağabeyi tarafından bıçaklanan Mahsun Acar’ın durumu ağır olduğu belirlendi.

    Ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun A, burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Hayatını kaybeden Mahsun Acar’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Metruk binada yakalandı

    Kardeşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan M.A. saklandığı metruk evde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
    Öte yandan, şüpheli M.A.’nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de kardeşlerin tartışmasında kan aktı: 1 ölü #1


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