İzmir'de, kargo gemisine operasyon: 25 kilo 819 gram kokain ele geçirildi

Yabancı bandıralı bir kargo gemisinde yapılan operasyonda 25 kilo 819 gram kokain bulundu. Resmi kayıtlarda konteynerin ahşap malzemeler taşıdığı bilgisinin geçtiği öğrenildi.

İzmir’de, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Aliağa ilçesinde uluslararası deniz taşımacılığı yapan yabancı bandıralı bir şirkete ait kargo gemisi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre; İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, karaya yanaşan kargo gemisindeki konteynerde aramalar yapıldı.

Yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltında

25 kilo 819 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili Kosova uyruklu B.I. ile Arnavutluk uyruklu A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, konteynerin içinde ahşap malzemeler olduğuna dair resmi kayıt tuttukları öğrenildi.