İzmir'de karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpmasıyla can verdi

Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na(35), Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

Ağır yaralı Dizdaroğlu, kurtarılamadı

DHA'nın haberine göre; kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.