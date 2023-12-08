İzmir'de kavga cinayetle bitti: Boynundan bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında, Kemalpaşa Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Serkan Güngör (43) ile aynı mahallede oturan F.T. (22) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü an, F.T., elindeki bıçakla Serkan Güngör'ü boynundan bıçakladı.
Tartışmada kan aktı: Boynundan bıçakladı
Güngör, kanlar içerisinde yere yığılırken durumun ibar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırgan gözaltına alındı
Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen üç çocuk babası Serkan Güngör'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cinayet zanlısı F.T., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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