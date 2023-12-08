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İzmir'de kavga cinayetle bitti: Boynundan bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de kavga cinayetle bitti: Boynundan bıçaklanarak öldürüldü İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı kişi tarafından boynundan bıçaklanan üç çocuk babası, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.