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İzmir’de kavga ettiği esnafa balkondan balta fırlattı

İzmir’de kavga ettiği esnafa balkondan balta fırlattı

Alkolün etkisinde olan bir kişi, evinin balkonunda bir esnaf ile tartışmaya başladı. Esnafa balta fırlatan şahıs, gözaltına alındı.