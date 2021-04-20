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- İzmir’de kavga ettiği esnafa balkondan balta fırlattı
İzmir’de kavga ettiği esnafa balkondan balta fırlattı
Alkolün etkisinde olan bir kişi, evinin balkonunda bir esnaf ile tartışmaya başladı. Esnafa balta fırlatan şahıs, gözaltına alındı.
- İHA
- 20.04.2021 - 13:57
- Güncelleme : 20.04.2021 - 13:59
İzmir Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir binada S.H. isimli bir kişi, alkol aldıktan sonra caddede bulunan esnafla tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.H., balkonda bulunan eşyaları esnafa fırlatmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Daha sonra balkondaki baltayı da şahsa fırlatmak isteyince, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı.
KAMERALARA YANSIDI
Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Görüntülerde, alkolün etkisinde olan şahsın küfrederek tehditler savurduğu, eline geçen eşyaları ve baltayı esnafa fırlattığı görüldü.
S.H. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.