İzmir'de kavga ettiği kişinin aracına seyir halindeyken atladı

İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkiinde maddi hasarlı bir kazanın ardından otomobiline çarpan araç sürücüsü ile tartışan vatandaş, sinirlenerek aracın üzerine atladı.
Trafiğin yoğun olduğu noktada, üzerine atlayan adamla araç, bir süre daha seyir halinde yol aldı.
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Öte yandan meydana gelen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde; koşarak seyir halindeki aracın üzerine doğru koşan adamın, bir anda otomobilin üzerine çıktığı, bir süre seyir halinde ilerlediği görüldü.
Görüntüyü çeken ve çevredeki vatandaşların o anlara şaşkınlıkla şahit olduğu sesleri de duyuldu.
Şikayetçi olmadılar
Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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