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    İzmir'de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı

    Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memuru bıçaklanırken, saldırgan gözaltına alındı.
    • 17.09.2022 - 08:09
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    İzmir'de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı

    Saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 sokakta vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, sokakta yapılan düğün sonrası kavga çıktığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Polis uyardı, dinlemedi

    Polis ekipleri, elinde bıçak olan E.K.'ye, bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.'ye, ekipler biber gazı ile müdahale etti.

    İzmir de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı #1

    Savurduğu bıçakla 1 polis yaralandı

    DHA'nın haberine göre; müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

    İzmir de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı #2

    Yaralı polisin durumu iyi

    Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen E.K. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

     

    İzmir de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı #3

    İzmir de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı #4

    İzmir de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı #5


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