İzmir'de kavgayı ayırmaya giden baba oğlu tarafından vuruldu

Bayraklı'da daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada D.B., kavgayı ayırmaya çalışan babasını vurdu. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 00.45 sıralarında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada akılalmaz anlar yaşandı.

Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı.

İki grup arasında tekrardan tartışma başladı. Nabızların yükseldiği tartışmada silahlar konuştu.

Arada kalan babasını da vurdu

Yaşanan arbedenin ardından D.B., yanındaki tabanca ile 19 yaşındaki M.Z.Ç., 25 yaşındaki Y.G. vurdu.

Ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar kavgayı ayırmaya çalışırken arada kalan 59 yaşındaki D.B.,'nin babası M.B.’ye de isabett etti.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kavgayı ayırmak isterken oğlu tarafından vurulan M.B.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar M.B., M.Z.Ç. ve Y.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı babanın hayati tehlikesi devam ediyor

Burada tedavi altına alınan M.Z.Ç ve Y.G.'nin durumunun iyiye gittiği M.B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.