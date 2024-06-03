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İzmir'de kayıp olarak aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

İzmir'de kayıp olarak aranan çocuğun cansız bedeni bulundu Dünden beri kayıp olarak aranan küçük çocuğun cansız bedeni evinin 400 metre yakınlarında bir binanın otoparkında bulundu. Haberi alan ailesi gözyaşları içinde kalırken, polis ekipleri çocuğun kesin ölüm sebebi için inceleme başlattı.