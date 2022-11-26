Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.310
0.80%
BTXN Coin
5.78
-1.53%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    İzmir'de kayıp olarak aranan gencin cesedi Muğla'dan çıktı

    İzmir'de 12 gündür kayıp olan 23 yaşındaki genç, Muğla’nın Dalaman ilçesinde ağaçlık bir alanda ölü olarak bulundu.
    • 26.11.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de kayıp olarak aranan gencin cesedi Muğla'dan çıktı

    Muğla'nın Dalaman ilçesi, Beskese Mahallesi’ndeki Günlüklü civarında bulunan ağaçlık alanda bir ağaca asılı erkek cesedi olduğu fark edildi.

    Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

    Otopsi için hastaneye götürüldü

    Olay yerine gelen ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

    Cesetin kimliği belirlendi

    Ekiplerin bulduğu cesedin, İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve 14 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Anıl Gürkan'a ait olduğu tespit edildi.

    Yakınları yasa boğuldu

    Gürkan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, Gürkan'ın cenazesi Ödemiş'in Çamyayla Mahallesi'nde toprağa verildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    İzmir de kayıp olarak aranan gencin cesedi Muğla dan çıktı #1

    İzmir de kayıp olarak aranan gencin cesedi Muğla dan çıktı #2


    Kütahya Porselen 26 Kasım
    Advertorial

    Kütahya Porselen 26 Kasım

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Gaziantep'te terör operasyonu: 9 gözaltı
    Gündem

    Gaziantep'te terör operasyonu: 9 gözaltı

    Görüş Bildir