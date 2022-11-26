İzmir'de kayıp olarak aranan gencin cesedi Muğla'dan çıktı

İzmir'de 12 gündür kayıp olan 23 yaşındaki genç, Muğla’nın Dalaman ilçesinde ağaçlık bir alanda ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Dalaman ilçesi, Beskese Mahallesi’ndeki Günlüklü civarında bulunan ağaçlık alanda bir ağaca asılı erkek cesedi olduğu fark edildi.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Otopsi için hastaneye götürüldü

Olay yerine gelen ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Cesetin kimliği belirlendi

Ekiplerin bulduğu cesedin, İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve 14 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Anıl Gürkan'a ait olduğu tespit edildi.

Yakınları yasa boğuldu

Gürkan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, Gürkan'ın cenazesi Ödemiş'in Çamyayla Mahallesi'nde toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



