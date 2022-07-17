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    İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı

    İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kazaya karışan otomobilde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
    • 17.07.2022 - 19:29
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    İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Meltem virajı mevkiinde seyir halindeki 35 AKK 460 plakalı otomobil sürücüsü virajı dönerken aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

    Yoldan savrulan araç yol kenarındaki arazinin beton direklerine çarparak durabildi.

    Çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başladı. Araçta başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki otluk kısma sıçradı.

    Helikopter de havadan destek verdi

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısıkköy’de devam eden orman yangınına müdahale eden bir helikopter de yangının yol kenarındaki zeytinlik alana ve işletmelere yayılmaması için itfaiye ekiplerine havadan destek verdi.

    İHA'nın aktardığına göre öte yandan, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

    İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı #1

    İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı #2

    İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı #3


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