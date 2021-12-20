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    İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı

    80 göçmenin kasasında saklandığı bir kamyon, bahçe duvarına çarptı. Kaza sonra kasadan çıkıp kaçmaya çalışan göçmenler, ekipler tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 12:30
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    İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı

    İzmir'in Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'nde evlerin bahçe duvarlarına çarparak duran bir kamyonun kasasında insanların olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    80 GÖÇMEN ÇIKTI

    Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonun kasasında ve çevresinde 80 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Göçmenlerin kaza yapan kamyonun kasasından çıkarak koşuşturduğu anlar ise kameraya yansıdı.

    İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı VİDEO

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan yaralının olmadığı kazada, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

    Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirtilen göçmenler ise işlemleri için emniyete götürüldü.

    İzmir de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı #1

    İzmir de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı #2

    İzmir de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı #3

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