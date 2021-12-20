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- İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı
İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı
80 göçmenin kasasında saklandığı bir kamyon, bahçe duvarına çarptı. Kaza sonra kasadan çıkıp kaçmaya çalışan göçmenler, ekipler tarafından yakalandı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 12:30
İzmir'in Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'nde evlerin bahçe duvarlarına çarparak duran bir kamyonun kasasında insanların olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
80 GÖÇMEN ÇIKTI
Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonun kasasında ve çevresinde 80 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin kaza yapan kamyonun kasasından çıkarak koşuşturduğu anlar ise kameraya yansıdı.
İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen çıktı VİDEO
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan yaralının olmadığı kazada, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirtilen göçmenler ise işlemleri için emniyete götürüldü.