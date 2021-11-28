İzmir’de kaza yapan otomobilin sürücüsü öldü

Buca ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Tuğberk Sayhan yaşamını yitirdi.

İzmir’in Buca ilçesinde saat 03.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu’nda Tuğberk Sayhan idaresindeki otomobil, Buca Batı çıkışından Gaziemir istikametine seyrettiği sırada bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki su kanalını aşıp, trafik levhası direğine çarparak durdu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Sayhan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.