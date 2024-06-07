İzmir'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşama tutunamadı İzmir'de motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Haziran akşamı Yusuf Göktaş (25), motosikletiyle seyir halindeyken Hüseyin Ç. (43) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Göktaş, ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansımıştı

Yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansımıştı.

Görüntüde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu yer aldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Hüseyin. Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)