İzmir'de kazada ölen baba ve oğluyla ilgili acı gerçek... Gece hasarlı kazanın ardından rapor hazırlayanlara arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla İsmail Taşdelen ve babası Turan Taşdelen hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

DHA

İzmir'in Çığlı ilçesi Anadolu Caddesi'nden Karşıyaka yönüne giden Eren Cem İşcan'ın kullandığı otomobil ile aynı şeritteki Aykut Karakaya'nın kullandığı otomobil, hasarlı trafik kazasına karıştı.

Sürücüler ve otomobillerde bulunanlardan bazıları ile kazayı haber alıp yardım için gelenler, rapor tutmak için araçlarından indi.

Bu sırada aşırı hızla ilerleyen Erkan Er yönetimindeki otomobil, kaza raporu tutanların arasına dalarak Tuğçe Çavuş yönetimindeki başka bir otomobile çarparak durdu.

2 kişi hayatını kaybetti

Yaşanan ikinci kazada İsmail Taşdelen ve babası Turan Taşdelen hayatını kaybetti; Erkan E., Aykut Karakaya, Gözde Ü., Melisa Ü., Tuğçe Ç., Arzu A. ve Ahmet Bertan S. yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınırken, Ahmet Bertan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Eniştesi için olay yerine geldi

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından rüzgar gülleri üreten bir firmada makine bölümünde çalışan İsmail Taşdelen ve babası işçi emeklisi Turan Taşdelen'in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından baba-oğulun cenazeleri, ikindi namazı sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. İsmail Taşdelen'in, eniştesi Aykut Karakaya'nın hasarlı kazaya karıştığını öğrenince babasını da yanına alıp, olay yerine gittiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)