İzmir'de kendisini dövüp bıçaklayan eşi hakkındaki şikayetini geri çekti

İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'yu 2 çocuğunun gözleri önünde dövüp bıçaklayan Tekin Yaşmin, eşinin şikayetini çekmesiyle tahliye oldu. Yaşmin’in başka bir suçtan tutukluluğu devam etti.

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi 370'inci Sokak'ta, geçen yıl 18 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Tekin Yaşmin (27), İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou’yu (25) 1'i engelli 2 çocuğunun gözleri önünde Khodajou'yu dövüp vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Balkona kaçan eşinin peşinden giden Yaşmin, burada da başına sehpayla vurdu.

Khodajou'nun dövüldüğü anlar, komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TUTUKLANDI

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tekin Yaşmin ise tutuklandı.

DOSYA EŞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Yürütülen soruşturmanın ardından Tekin Yaşmin hakkında eşe karşı silahla kasten yaralama suçundan dava açıldı.

Yaşmin hakkında hazırlanan iddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek olayın eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında değerlendirdi.

Dosya, Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Görevsizlik kararını inceleyen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul etti.

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ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Davanın açılmasın ardından Khodajou, eşi Yaşmin hakkındaki şikayetini geri çekti. Khodajou'nun şikayetini geri çekmesiyle, Yaşmin geçen günlerde tahliye edildi.

BAŞKA BİR SUÇUN CEZASI İÇİN TUTUKLU KALDI

Ancak başka bir suçtan cezası olduğu için tutuklu olan Yaşmin, önceki gün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yaşmin davaya SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı tarafından okunan iddianamenin ardından Yaşmin'e söz verildi.

“MUTFAKTAN ALDIĞI MEYVE BIÇAĞIYLA BANA SALDIRDI”

Khodajou'yu yaralamadığını savunan Yaşmin, "Ben eşimi yaralamadım. Eşim önce sehpa ile daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla bana saldırdı. Elini tutmaya çalıştım. Bu sırada başını duvarlara vurdu. Kendisini yaralamadım." dedi.

“KADINA VURUP BALKONDAN ATMAYA ÇALIŞIYORDU”

Yaşmin'in ardından tanık N.G.'ye söz verildi. N.G., "Sanığı hiç tanımıyorum. Olay günü balkonda yaşananları gördüm. Bir erkek, kadına vurup balkondan atmaya çalışıyordu. Daha sonra etraftakiler yukarı çıkıp kadını kurtardı." dedi.

DURUŞMALARDAN BAĞIŞIK TUTULMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme başkanı, Khodajou'nun şikayetini geri çekmeye yönelik olan dilekçesini okudu. Heyet, suçun niteliğinin değişmesi sebebiyle Yaşmin'e ek savunma için yeniden söz verdi. Bir önceki savunmasını tekrar eden Yaşmin, duruşmalardan bağışık tutulma talebinde bulundu.

Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Yaşmin'in duruşmalardan bağışık tutulma talebinin kabulüne karar verip diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.