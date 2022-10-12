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İzmir'de kilitli kulübedeki köpek yanarak telef oldu

İzmir'de kilitli kulübedeki köpek yanarak telef oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kilitli kulübede kalan bir köpek, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılarak telef edildi.