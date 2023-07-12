İzmir'de kira artışı kavgasında ev sahibi tutuklandı Yaşanan kira artışı kavgalarına her geçen gün bir yenisi eklenirken kira nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaraladığı ileri sürülen ev sahibi tutuklanırken yaralı kiracı hastaneye kaldırıldı.

AA

Mülk sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavgalar her geçen gün artıyor.

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavgaların bıçaklı kavgalara dönmesiyle yaralananların sayısı her geçen gün artıyor.

Bir yeni olay da İzmir'in Balçova ilçesinde oldu.

Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta, Yılmaz Simitçi ile ev sahibi A.A. arasında kira artışını nedeniyle tartışma yaşandı.

Ev sahibi bıçaklayıp kaçtı

İkilinin arasında çıkan tartışma sonucu ev sahibi A.A, kiracısı Yılmaz Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralanan Simitçi, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan A.A'yı suç aleti bıçakla yakaladı.

Ev sahibi tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.