İzmir'de kira artışı kavgasında ev sahibi tutuklandı

Mülk sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavgalar her geçen gün artıyor.
Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavgaların bıçaklı kavgalara dönmesiyle yaralananların sayısı her geçen gün artıyor.
Bir yeni olay da İzmir'in Balçova ilçesinde oldu.
Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta, Yılmaz Simitçi ile ev sahibi A.A. arasında kira artışını nedeniyle tartışma yaşandı.
Ev sahibi bıçaklayıp kaçtı
İkilinin arasında çıkan tartışma sonucu ev sahibi A.A, kiracısı Yılmaz Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralanan Simitçi, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan A.A'yı suç aleti bıçakla yakaladı.
Ev sahibi tutuklandı
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.