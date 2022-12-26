İzmir’de kıskançlık cinayeti: Silahla vurduğu kız arkadaşını bıçakladı

İzmir Bayraklı'da kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada kız arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurup bıçaklayarak öldüren şahıs kaçtı.

Akşam saat 19.15 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi 7002. Sokak’ta meydana gelen olayda, C.G. ve 22 yaşındaki kız arkadaşı Tuba Kul arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Silahla vurup, bıçakladı

C.G., tartışmada tabancayla Kul’u vurup hem de bıçakladı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kul’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.