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    İzmir'de kız arkadaşını çalıştığı için öldürdü

    Çalıştığı eğlence mekanından ayrılmak istemeyen kadın, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
    • 27.12.2022 - 15:13
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    İzmir'de kız arkadaşını çalıştığı için öldürdü

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında kıskançlık dehşet saçtı.

    Kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada 29 yaşındaki Caner G., 22 yaşındaki kız arkadaşı Tuğba Kul'a, tabanca ile ateş açtı.

    Kul kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çalışmak istediği için öldürdü

    Kaçan Caner G. de polis ekiplerince yakalandı.

    Caner G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi.

    "Baktığımızda yerde yatıyordu"

    Kul'un cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi. Tuğba Kul'un komşularından Fatma İlboğa, "Silah seslerini duyduk, çıkıp, baktığımızda yerde yatıyordu. Hepimiz korktuk." dedi.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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