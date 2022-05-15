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- İzmir’de kız çocuğuna çarpan motosikletli öldü
İzmir’de kız çocuğuna çarpan motosikletli öldü
Motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Kaza sonucu yola savrulan sürücü hayatını kaybederken, yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 15.05.2022 - 13:30
İzmir'in Foça ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi’nde seyir halinde olan Mehmet Erbey idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.
Çocuğun yanında bulunan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu ihbar etti.
Yola savruldu
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mehmet Erbey’i, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Polis ise bölgede inceleme yaptı.
Sürücü can verdi, kız çocuğunun durumu iyi
13 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Erbey’in, tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdiği bildirildi.
İHA’nın haberine göre kız çocuğunun sağlık durumu ise iyi…